Polislere hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polislere hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Bir ihbar üzerine aracını durduran polislerle tartışan ve onlara hakaret eden AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, konuk olduğu programda "Polislerin sürgün edilmesini siz mi istediniz?" sorusuna "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" yanıtını verdi.

Mersin'de bir ihbar üzerine aracı durdurulan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisini durduran polislere "Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli'ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Adını verir misin sen? Ş…efsize bak" sözleriyle tepki göstermişti.

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Valilik, polislerin yasal mevzuata aykırı davrandığını açıklarken, tüm gözlerin çevrildiği Yılmaz ise bir açıklama metni yayınladı ve "Yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" satırlarına yer verdi.

"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan ve gündem olan görüntüler için üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum. Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi.

POLİSLERİ SİZ Mİ SÜRDÜRDÜNÜZ?

Yılmaz, Özdemir'in "Olaydan sonra açığa alındılar, polisleri siz mi sürdürdünüz?" sorusuna ise "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" şeklinde cevap verdi.

"VATANDAŞIN DA POLİSE KİMLİK SORMA HAKKI VAR"

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Özdemir'in "Danışmanınız polislerden kimlik soruyor, bu normal mi sizce?" sorusunu ise "Vatandaşın da polise kimlik sorma hakkı vardır. Orada karşılaştığımız muamele normal olmadığı için hem şikâyet hakkımızı kullanmak adına hem de karşımızdakinin polis memuru olduğunu bilmemiz açısından çok normal" ifadeleri ile yanıtladı.

Polislere hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden gündem oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden gündem oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız
Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı
Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Tarkan Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Muslera Erol Bulut Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polislere hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:24:42. #1.16#

title