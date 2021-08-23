Polislere hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü

Bir ihbar üzerine aracını durduran polislerle tartışan ve onlara hakaret eden AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, konuk olduğu programda "Polislerin sürgün edilmesini siz mi istediniz?" sorusuna "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" yanıtını verdi.

Mersin'de bir ihbar üzerine aracı durdurulan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisini durduran polislere "Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli'ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Adını verir misin sen? Ş…efsize bak" sözleriyle tepki göstermişti.

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Valilik, polislerin yasal mevzuata aykırı davrandığını açıklarken, tüm gözlerin çevrildiği Yılmaz ise bir açıklama metni yayınladı ve "Yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" satırlarına yer verdi.

"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan ve gündem olan görüntüler için üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum. Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi.

POLİSLERİ SİZ Mİ SÜRDÜRDÜNÜZ?

Yılmaz, Özdemir'in "Olaydan sonra açığa alındılar, polisleri siz mi sürdürdünüz?" sorusuna ise "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" şeklinde cevap verdi.

"VATANDAŞIN DA POLİSE KİMLİK SORMA HAKKI VAR"

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Özdemir'in "Danışmanınız polislerden kimlik soruyor, bu normal mi sizce?" sorusunu ise "Vatandaşın da polise kimlik sorma hakkı vardır. Orada karşılaştığımız muamele normal olmadığı için hem şikâyet hakkımızı kullanmak adına hem de karşımızdakinin polis memuru olduğunu bilmemiz açısından çok normal" ifadeleri ile yanıtladı.