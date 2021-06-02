Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada
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Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı.

Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada

Saldırgan şahıs yaralanarak durdurulabildi

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde polis ekiplerine bıçakla saldıran bir kişi ayaklarından vurularak durdurabildi.

Edilen bilgiye göre, Kahramankazan'da M.A. ismindeki şahsın yolda yarı çıplak halde dolaştığının ihbarını alan polis ekipleri olay yeri gitti. Polislerin geldiğini gören M.A., elindeki bıçakla bağırarak ekip aracının üzerine doğru koştu ve aracın sürücü tarafında bulunan camı elindeki bıçakla kırdı. Arabadan inen polis memuru saldırgan şahsı ayaklarına ateş ederek durdurmak istedi. Aracı kullanan diğer polis memuru da araçtan inerek meslektaşına yardım etmeye çalıştı. O esnada polis aracına binerek yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklaşan M.A.'nın önü başka bir polis aracıyla kesilerek durduruldu. Polislerin ikazına uymayarak saldırgan hareketlerine devam eden M.A., ayaklarına ateş edilip yaralanmak suretiyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen saldırganın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Zanlının uyuşturucu kullanmak ve satmak başta olmak üzere çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada
Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada
Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada
Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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