Samsun Valisi Osman Kaymak, "Başarı belgesinin sizler için çok derin anlamı var. Buna layık olmak için daha yoğun şekilde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Kaymak, Samsun Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda başarılı polislere başarı belgesi verilmesi amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, polislerin şehrin asayişini sağlamak için olağanüstü çaba ile çalıştıklarını söyledi.

Polisin verdiği hizmetin vatandaşın hayatını ilgilendirdiğini vurgulayan Kaymak, "Başarınız da başarısızlığınız da insanların hayatına etki yapmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediliyor. Zaman zaman başarılı memurlarımızı ödüllendiriyoruz. Daha önceleri FETÖ'cüler, önüne gelen herkese başarı belgesi vermişti. Bir başarı yakalandığı zaman bu başarıyı hemen ödüllendirmeliyiz." diye konuştu.

Başarı belgesi alan polislerin buna layık olmak için daha yoğun çalışmaları gerektiğini dile getiren Kaymak, "Olağanüstü çaba ile çalışarak bu başarı belgesini alıyorsunuz. Başarı belgesi verdiğimiz arkadaşlara ceza vermek istemiyoruz. O anlamda başarı belgesinin sizler için çok derin anlamı var. Buna layık olmak için daha yoğun şekilde çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son günlerde FETÖ'cülerin ankesörlü telefon görüşmelerinin teknik takibe takılarak yakalandıklarını anlatan Kaymak, şunları kaydetti:

"Daha çok polisimize başarı belgesi vermeyi isterdik. Başarı belgesini hepsi hak ederek almıştır. Son zamanlarda FETÖ'cülerin ankesörlü telefon görüşmeleri teknik takibe yakalanarak mahrem imamlarının yakalanmasında başarı elde edilmiştir."

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da FETÖ'nün darbe girişimden sonra yapılan temizlikle kan kaybeden emniyet teşkilatının daha da güçlenerek hizmete devam ettiğini anlattı.