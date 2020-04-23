Polislere 23 Nisan sürprizi
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Polislere 23 Nisan sürprizi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bir grup vatandaş mahallede kavga var diye polis ekiplerine ihbarda bulundu.

23.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:43
Polislere 23 Nisan sürprizi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bir grup vatandaş mahallede kavga var diye polis ekiplerine ihbarda bulundu. Mahalleye gelen ekipler vatandaşlar tarafından bayraklarla ve pastayla karşılandı.

Yenikent Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmayınca, ilginç bir yola başvurdu. Mahalleli, salgından sonra gece gündüz yoğun şekilde görev yapan polislere bir sürpriz yapmayı planladı. Vatandaşlar mahallede büyük bir kavga çıktı diyerek 155'e ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipleri sirenleri çalarak mahalleye geldiklerinde sürpriz ile karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde bayrak ve üzerinde Ay Yıldızlı pastayla polisleri karşıladı. Mahallelinin bu sürprizini gören polisler duygu dolu anlar yaşadı. Polisler mahalle sakinleri ile pastayı birlikte kesti.

AMAÇ MORAL OLSUNMahalle sakinlerinden Mehmet Aslan, "Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Kovid-19 salgınından dolayı sağlıkçı arkadaşlarımız ön safta çalışıyor ancak unutulmamalı ki emniyet teşkilatımız, jandarmamız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız da çalışıyor. Bu arkadaşlarımıza hem bir moral olsun hemde bugün 23 Nisan çocuklarımızın yaşları küçük olduğu için çıkamıyorlar. Şakir kardeşimle beraber böyle bir organizasyon yaptık. Arkadaşlarımızın yanındayız her zaman. Kurallara uyarak güzel bir şey yapacağız" dedi.

Şakir Gülmez ise, "Çocuklarımızın adına moral amaçlı pasta keselim dedik. 23 Nisan'da çocuklarımızın adına polislerimizle beraber kesip, onlara Türk bayrağımızı verdik. Moral amaçlı böyle bir şey yapalım dedik" dedi.


Kaynak: DHA

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