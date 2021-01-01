Son dakika gündem: Polislerden yeni yıl kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Polislerden yeni yıl kutlaması

01.01.2021 02:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:32

Son dakika gündem haberi: Yeni yıla yurdun çeşitli yerlerindeki görevleri başında karşılayan emniyet personeli, yapılan videolu paylaşımla vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yeni yıla yurdun çeşitli yerlerindeki görevleri başında karşılayan emniyet personeli, yapılan videolu paylaşımla vatandaşların yeni yılını kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari, Ağrı, Mardin. Vatanın her noktasında görev başında olan polislerimizin sizlere mesajı var." ifadelerine ve görevli polislerin videolu mesajlarına yer verildi.

Videoda, Hakkari'de görevli bir emniyet mensubunun, "Buradan başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere ailem ve herkese Hakkari'den selamlarımı iletiyorum. Yeni yılın sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu gece görevinin başındaki herkese kolaylıklar diliyorum. Allah korusun." mesajı yer aldı.

Ağrı Doğubeyazıt'ta görevli bir polis memuru da güvenliğin sağlanması için görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Mardin'deki özel harekat polisleri de "Aziz milletimiz, 2021 yılına girmek üzere olduğumuz şu dakikalarda bizler polis özel harekat olarak sizlerin güvenliği, vatanımızın birliği için görevimizin başındayız. Yeni yılınız kutlu olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun." mesajını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün bir başka paylaşımında ise Mardin Kızıltepe'de Suriye sınırında görevli personelin fotoğraflarına yer verilerek, "Elleri tetikte, gözleri hudutta. Kahramanlarımız yeni yılı görevi başında karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika gündem: Polislerden yeni yıl kutlaması
Son dakika gündem: Polislerden yeni yıl kutlaması
Son dakika gündem: Polislerden yeni yıl kutlaması
Son dakika gündem: Polislerden yeni yıl kutlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Ali Koç Ryan Babel Halis Özkahya Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Polislerden yeni yıl kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:33:04. #1.15#
title