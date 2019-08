Polislerden üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme

21.08.2019 13:57

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Düzce Üniversitesi'nde devam eden okul kayıtları için Düzce'ye gelen öğrenci ve velilere bilgilendirme yaptı. Öğrencilere Düzce hakkında detaylı bilgiler veren polisler, ayrıca şehre yeni gelen öğrencilerin yalnızlık dönemini atlatana kadar karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında da bilgiler verdiler.



Yüksek Öğretim Sınavı sonrasında Düzce Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler Düzce'ye gelerek kayıtlarını yaptırmaya başladı. Düzce Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan kayıt stantlarının bulunduğu alanda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de stant açtı. Ekipler, okula gelen öğrencilere Düzce hakkında detaylı bilgiler verdiler. Açılan stand ile ilgili açıklama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevli polis memuru Leyla Ulutepe öğrencilerin yalnızlık sürecinde ihtiyaçlarını bazı gruplara üye olarak yaptıklarını bunları yapmamaları gerektiğini ve ailelerin çocuklarının okuma sürecinde her zaman yanlarında olması gerektiğini dile getirerek "Öncelikle Düzce Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere hayırlı olsun diliyoruz. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü olarak Müdürümüz Hüseyin Deniz'in talimatları ile Düzce Üniversitesi'nde öğrencileri bilgilendirmek yönlendirmek onlara yardımcı olmak için burada bulunmaktayız. Ailelere de bu konular hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz. Bunun için burada bulunuyoruz. Bunun dışında öğrencilerimizin Üniversiteye geldikten sonraki yalnız kaldığı süreçte Terör örgütlerine üye olmaları durumunda aileleri bilgilendirmek istiyoruz. Öğrencilerin yalnızlık sürecindeki ihtiyaçlarını ya da bir gruba üye olma ihtiyaçlarının olduklarını biliyoruz. Bu tarz gruplara üye olmamalarını konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Ailelerde bu durumlarda kendilerini çocuklarına daha fazla adapte olmalarını istiyoruz. Çocuklarının farklı yönlere kaydığını gördüklerinde bir sıkıntı yaşadıklarını düşündüklerinde bize haber verebilirsinler istiyoruz. Bununla ilgili bilgilendirme yapmak için burada duruyoruz. Öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA