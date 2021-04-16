Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polislerden sürücülere tatlı sürprizi

Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri Denizli-Aydın Karayolu üzerinde denetleme yaptı.

Müstehcen görüntüleri yüzünden CHP'den istifa eden vekile nasıl şantaj yapıldığı ortaya çıktı: Klimaya kamera takmışlar
Müstehcen görüntüleri yüzünden CHP'den istifa eden vekile nasıl şantaj yapıldığı ortaya çıktı: Klimaya kamera takmışlar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri Denizli-Aydın Karayolu üzerinde denetleme yaptı. İzin belgesi, evrak ve alkol denetiminin ardından sürücülerle yolcuların Ramazan ayını kutlayan ekipler tatlı ikramında bulundu.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeşilyurt Mahallesi Denizli-Aydın karayolu üzerinde denetim yaptı. Saat 21.30'da başlayan denetimlerde izin belgesi, evrak ve alkol kontrolünün ardından sürücü ve yolcuların Ramazan Ayı'nı kutlayan ekipler 'Hayırlı yolculuklar, hayırlı Ramazanlar' diyerek tatlı ikramında bulundu. Emniyet ekiplerinin bu uygulamasından çok memnun kaldıklarını ifade eden sürücülerde ekiplere teşekkür ederek, "Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi ve eski sağlıklı günlerimize dönebilmemiz için bu kontroller gerekiyor. Uygulama ve tatlı ikramları nedeniyle emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve huzurlu Ramazanlar diliyoruz" dediler.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet, asayiş, trafik ve TEM görevlisi polis memurları ve amirlerinin katıldığı uygulamanın her gün devam edeceği öğrenilirken seyahat eden vatandaşların ise kurallara uyduğu gözlendi. - AYDIN

Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
Polislerden sürücülere tatlı sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polislerden sürücülere tatlı sürprizi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:37:34. #1.16#

title