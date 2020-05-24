Polislerden sürücülere şeker ve kolonya Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya-Kayseri D 300 kara yolunda polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrolleri sürdürürken durdurulan sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya-Kayseri D 300 kara yolunda polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrolleri sürdürürken durdurulan sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

Darende ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda kurulan uygulama noktasında kontrollerine aralıksız devam eden ekipler, sürücü ve yolcuların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını kontrol ederken aynı zamanda bayramını kutlayıp şeker ve kolonya ikram ediyor.

Sürücüler de uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, ikramlar için ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan yorgun sürücüler istasyondaki dinlenme alanına alınarak, çay ve yiyecek ikram ediliyor.

7/24 uygulamaların sürdüğü noktada görev yapan polis ekipleri, yağış ve soğuk havaya rağmen sürücülerin bayram günü sevdiklerine en sağlıklı şekilde ulaşması için gayret ediyor.

Kaynak: AA