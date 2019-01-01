Polislerden Şube Müdürüne Yeni Yıl Sürprizi

Kırıkkale il protokolü yeni yıla saatler kala 7/24 çalışan güvenlik güçlerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde görevli polisler, Asayiş Şube Müdürünün doğum günü dolayısıyla yeni yıl sürprizi yaptı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni yıl gecesinde görev yapan personelleri yerinde ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi, yeni yıllarını kutladı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve İl Jandarma Komutan Vekili J.Yrb.Naim Çetinkaya yeni yıla çalışarak giren güvenlik güçleri, İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Vali Sezer ve beraberindekiler ilk olarak Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, sonrasında Cumhuriyet Polis Merkezine ve polis uygulama noktalarına ziyarette bulundu. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memurları Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay'ın doğum günü dolayısıyla yeni yıl sürprizi yaptı.

43 ilin geçiş güzergahında bulunan uygulama noktasını da ziyaret eden Vali Sezer ve Başkan Saygılı, yeni yılda yolculuk ederek geçiren sürücülere çiçek takdim ederken, çocuklara da oyuncak hediye etti. Ayrıca emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Vatandaşın huzur ve güvenliği için 7/24 boyunca görev yapan güvenlik kuvvetlerine gayretleri dolayısıyla teşekkür ettiler, kontrol noktalarında görevli ekiplere tatlı ikramında bulundular. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA