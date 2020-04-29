Polislerden sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
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Polislerden sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Polis ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan sosyal mesafe kuralı ve belirli yaş gruplarına sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine yönelik denetimlerini Sultangazi'de sürdürdü.

Polislerden sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
29.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:05

Polis ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan sosyal mesafe kuralı ve belirli yaş gruplarına sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine yönelik denetimlerini Sultangazi'de sürdürdü.

Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik bir uygulama gerçekleştirildi. Polis ekipleri uyarılarını önce araçlarından megafon ile daha sonra da bire bir vatandaşlar ile konuşarak yaptı. Postane ve iki bankanın bulunduğu caddedeki yoğunluk polis ekiplerinin uyarılarından sonra azaldı. Vatandaşlar arasında sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı ve aralarında en az bir buçuk metre mesafe bırakmaları sağlandı.

Korona virüs tedbirlerinden bir diğeri olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına da riayet edilip edilmediği denetlendi. 19 yaşında olmasına rağmen sokağa çıkan bir gence idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından haberdar olduğunu söyleyen gencin rahat tavırları görenleri şaşırttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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