Polislerden Şehide Vefa

Zonguldak'ta mezarı bulunan ve 34 yıl önce şehit düşen komando er Güngör Tunçel'in mezarı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırıldı.

Kayseri'de 34 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada şehit olan komando er Tunçel, memleketi Zonguldak'ın merkeze bağlı Dilaver Mahallesi'ndeki aile mezarlığına toprağa verildi.

Şehidin taşlarla çevrilen mezarının yaptırılmasını isteyen Mahalle Muhtarı Bülent Bektaş, durumu İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'ya bildirdi.

Konuyla yakından ilgilenen Turanlı'nın girişimleriyle kısa sürede yeniden yaptırılan Tunçel'in mezarının yanına Türk bayrağı dikildi.

"Şehidimize yakışır bir mezarı oldu"

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin mezarlığının yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Daha önce başka bir şehidin mezarlığının bayrağını ve direğini taktıklarını hatırlatan Bektaş, "Bu ağabeyimizin şehit olduğunu biliyordum çünkü bizden 3-5 yaş büyüktü. Birlikte futbol oynuyorken kendisini hatırlıyorum. Onun da mezarının burada olduğunu biliyordum. Onun da fotoğrafını çekip emniyet müdürümüze gönderdim. O da sağ olsun ilgilendi." diye konuştu.

Bektaş, çalışmaların ardından mezarlığın yapıldığını belirterek, "Mezarımız taştan yapılmış bir vaziyetteydi. Şehitlerimizin mezarlığı böyle olmamalıydı. Bayraklar ipte asılıydı. Emniyet Müdürümüz polis ekiplerini gönderdi. 34 yıl sonra şehidimizin hem çok güzel bir mezarlığı oldu hem de bayrak direği de takıldı. Şehidimize yakışır bir şekilde mezarı oldu, bu da bize gurur verdi. Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA