Polislerden sağlık çalışanlarına sirenli ve anonslu destek SAMSUN'da polis ekipleri, sağlık çalışanlarına destek vermek için harekete geçti.

SAMSUN'da polis ekipleri, sağlık çalışanlarına destek vermek için harekete geçti. Hastanenin yanına park ettikleri ekip otolarından siren çalıp alkış tutan polisler, sağlık çalışanlarına 'Emniyet mensupları olarak teşekkür ediyoruz' anonsuyla moral verdi.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle çalışan sağlık personellerine destek vermek için farklı bir yol seçti. İlçede bulunan özel bir hastanenin yanına giden ekipler, yan yana park ettikleri ekip otolarından siren çalmaya başladı. Megafonla, 'Tüm sağlık çalışanlarımıza, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet mensupları olarak teşekkür ediyoruz' anonsu yapan ekipler, alkışlayarak, sağlık çalışanlarına moral verdi. O anlar, bir hastene personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA