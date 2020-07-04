Polislerden megafonla sosyal mesafe uyarısı - GAZİANTEP
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polislerden megafonla sosyal mesafe uyarısı - GAZİANTEP

Gaziantep'te polis ekipleri kentin işlek cadde ve sokaklarında megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

04.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:43

Gaziantep'te polis ekipleri kentin işlek cadde ve sokaklarında megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini ve uyarılarını sıklaştırdı.

TDP ekipleri, vatandaşların gün içinde yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda megafonla sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulundu.

Banka ATM'si önünde bekleyen vatandaşları sık sık bilgilendiren ekipler, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Temmuz'da, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, son iki haftada aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 5 ilde günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olduğunu söylemişti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise koronavirüs vakasının en çok görüldüğü 3. kentin Gaziantep olduğunu bildirmişti.

Polislerden megafonla sosyal mesafe uyarısı - GAZİANTEP

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Haber
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Haber
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! 'Benim olmazsan kalbini sökerim' mesajını görünce karakola koştu
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor İrfan Buz Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Polislerden megafonla sosyal mesafe uyarısı - GAZİANTEP - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 16:11:30. #1.15#
title