Polislerden kütüphaneye kitap desteği

17.10.2019 11:53

Muş'un Bulanık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25. Yıl Bulanık İlköğretim Okulunun kütüphanesine kitap hediye etti.

Okulu ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser Neslihan Akıllı ve polisler, getirdikleri kitapları okulun kütüphanesindeki raflara yerleştirdi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Irmak, amaçlarının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Irmak, "Eğitiminize katkı sağlamak, sizlerin daha iyi bir makama gelmeniz ve daha iyi okullarda okumanız için bu kitapları dağıtmaya geldik. Polis teşkilatı olarak sizlere bu kitapları getirdik. Bu kitaplar sizin gelişiminizde katkı sunacak. Okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap en iyi dosttur." dedi.

Komiser Neslihan Akıllı ise amaçlarının öğrencileri kitapla kaynaştırmak olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral da gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Irmak ve polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA