Polislerden Kurban Satıcılarına Sahte Para Uyarısı

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarındaki satıcılara telefon dolandırıcılığı ve sahte paraya karşı uygulamalı olarak uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri ekipleriyle İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki hayvan pazarında vatandaşları ve kurban satıcılarını, sahte para, telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, broşür dağıttı. Kurbanlık satıcıları sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgilendirildi. Banknotlar üzerinde bulunan güvenlik özellikleri, bu özelliklerin kısaca açıklaması, sahte para ile orijinal para arasındaki farklar, satıcılara anlatıldı. Ayrıca yapılan uygulama sırasında pazar yerlerindeki kurban satışı yapan vatandaşlara da dolandırıcılık olayları ile ilgili hazırlanan broşürlerden verildi.

- Samsun