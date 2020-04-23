Polislerden küçük Hilal'e doğum günü sürprizi Polislerden küçük Hilal'e doğum günü sürprizi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde polis ekipleri, 10 yaşına giren Hilal Gündoğdu'ya evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Polislerden küçük Hilal'e doğum günü sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde polis ekipleri, 10 yaşına giren Hilal Gündoğdu'ya evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Çekmeköy, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde oturan Serdar Gündoğdu'nun ricası üzerine, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli küçük Hilal'e pastayla ziyaret gerçekleştirdi.

Polisleri karşısında görünce çok mutlu olan küçük Hilal, ikram edilen doğum günü pastasını emniyet ekiplerinin elinden aldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını uygulayan polisler, doğum gününü kutladıkları Hilal Gündoğdu'yu tebrik ederek evden ayrıldı.

Hilal Gündoğdu ise polislerine el sallayarak kendisine sürpriz doğum günü yapan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA