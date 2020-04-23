Polislerden küçük Hilal'e doğum günü sürprizi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde polis ekipleri, 10 yaşına giren Hilal Gündoğdu'ya evinde doğum günü sürprizi yaptı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde polis ekipleri, 10 yaşına giren Hilal Gündoğdu'ya evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet (FSM) Caddesi'nde oturan Serdar Gündoğdu'nun ricası üzerine Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, küçük Hilal'e pastayla ziyaret gerçekleştirdi. Polisleri karşısında görünce çok mutlu olan küçük Hilal, doğum günü pastasını emniyet ekiplerinin elinden aldı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını uygulayan polisler, doğum gününü kutladıkları Hilal Gündoğdu'yu tebrik ederek evden ayrıldı. Hilal, polislere el sallayarak sürpriz doğum gününden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA