Polislerden hırsızlara suçüstü operasyon
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde hırsızlık yapan 2 şahıs çalınan eşyalarla beraber suçüstü yakalandı.
02.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:18
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde hırsızlık yapan 2 şahıs çalınan eşyalarla beraber suçüstü yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, konak mahallesinde bir iş yerinde meydana gelen televizyon, ses cihazı ve kamera kayıt cihazı çalınması olayıyla ilgili olarak şüpheli 2 şahıs çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.
Yakalanan İ.İ. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA