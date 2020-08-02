Polislerden hırsızlara suçüstü operasyon Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde hırsızlık yapan 2 şahıs çalınan eşyalarla beraber suçüstü yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde hırsızlık yapan 2 şahıs çalınan eşyalarla beraber suçüstü yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, konak mahallesinde bir iş yerinde meydana gelen televizyon, ses cihazı ve kamera kayıt cihazı çalınması olayıyla ilgili olarak şüpheli 2 şahıs çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.

Yakalanan İ.İ. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA