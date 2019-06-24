Polislerden hasta çocuklara sürpriz ziyaret

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis, çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara destek olmak ve onları yalnız bırakamamak için moral ziyareti gerçekleştirdi.

Polisler, ziyarette çocuklara çeşitli oyuncak hediyeler vererek tedavi süreçlerinde yanlarında olduklarını belirtti.

Tedavi gören çocukların aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet personeline teşekkür etti.

Ziyaret sonrası ailelerle sohbet eden polisler, çocukların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA