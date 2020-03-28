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Gaziantep, Güncel

Polislerden evde sıkılan yaşlılara 'Mangala' hediyesi

Gaziantep'te görev yapan polisler, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek 'Mangala' oyunu hediye etti.

28.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:31
Polislerden evde sıkılan yaşlılara 'Mangala' hediyesi

Gaziantep'te görev yapan polisler, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek 'Mangala' oyunu hediye etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik(TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalara uyarak evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti. TDP ekipleri, dışarı çıkamadıkları için evde sıkılan 65 yaş üstü vatandaşlara keyfili vakit geçirebilmeleri amacıyla zeka ve strateji oyunu olarak bilinen "Mangala" takımı hediye etti. Polisler, Anadolu'da uzun yıllardır oynandığı bilinen ve pıç, meneli taş ve altıev olarak da bilinen mangala oyununu hediye ettiği yaşlılara evden çıkmamaları konusunda da tembihlerde bulundu.

Ekipler yaşlıları evden çıkmamaları için sıkı sıkıya tembih etti.

TDP Şube Müdürlüğü ekiplerini karşısında gören 78 yaşındaki Cafer Göğer isimli vatandaş, "Polislerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz, milletimiz var olsun, sağ olsun. Mangala oynamayı bilmiyorum ama öğrenip bununla iyi vakit geçiririm inşallah. Devletimiz sağ olsun, polislerimiz sağ olsun" dedi.

Ekipleri görünce mutlu olduğunu söyleyen 69 yaşındaki Mecit Bodur, "Bizi düşünenler sağ olsunlar. Emniyet müdürümüze ve polislerimize teşekkür ediyorum. Evden çıkamadığımız için sıkılıyorduk. Ekipleri görünce ve bu hediyeyi alınca sıkıntım biraz gitti. Bu virüsü Allah tez zamanda ülkemizden def etsin. Allah devletimize ve milletimize de güç versin" diye konuştu.

Mangala oyunu

Tarihi çok eskilere dayandığı bilinen mangala oyunu, önceleri eğlence amaçlı değil de daha çok kayıt tutmak için kullanıldığı da biliniyor. O zamanlar taşlar ile değil daha çok tohumlar ile oynanan oyunun eğlence amaçlı ise ilk olarak Orta Asya'da Türkler ile birlikte kullanıldığı biliniyor. Yörede özellikle yaşlıların iyi bildiği oyunun kuralları ve hamleleri ise şöyle:

"Mangala oyununda toplamda 12 adet oyuk vardır. Bunlar ev ya da çukur şeklinde de adlandırılabiliyor. Her oyuncunun önünde 6 adet oyuk vardır ve oyuncular sadece kendi oyuklarından taş çıkartabilirler. Fakat rakibin oyuklarına taş bırakılabilir. Bu 6 oyuğun yanında birer de büyük oyuk bulunur ve bunlar hazine olarak adlandırılır. Amaç, taşları bu hazine denen kısımlarda toplamaktır. Oyuncunun sağında bulunan hazine o oyuncuya aittir. Her oyuncunun başlangıçta 24 taşı olmalıdır. Her oyukta ise 4'er taş olmalıdır. İlk başlayacak oyuncu bir oyuk seçer ve oradaki 4 taşı alarak saat yönünün tersindeki oyuklara teker teker bırakır. Ancak atlanmaması gereken şey şu: oyuncu aldığı oyuğa da bir taş bırakmak zorundadır. Oyuncunun bıraktığı son taş hazinesine denk geliyorsa, hamle sırası tekrar aynı oyuncuda olur. Eğer rakip oyuncunun oyuklarına atılan son taş rakip oyuncunun oyuğunu çift yaparsa (2,4,6,8 taş) oyuncu rakibin kuyudaki tüm taşları kendi hazinesine atmaya hak kazanır. Oyununun en önemli kurallarından biri de budur. Ayrıca oyuncu kendi bölgesindeki bir boş kuyuya son taşı denk getirirse karşı bölgenin kuyusundaki taşları da sayısına bakmadan alır hazinesine atar. Bu da mangala oyununun önemli kurallarından biridir. Oyun sonunda bölgesindeki taşların hepsini hazinesine koymayı başaran oyuncu, rakip bölgedeki tüm taşları da almaya hak kazanır ve kendi hazinesine ekler. Oyun bu şekilde sona erer.

Oyun bitiminde hazinelerdeki taşlar sayılır ve en çok taşa sahip olan oyunu kazanır. Taşlar eşitse berabere biter." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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