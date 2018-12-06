Polislerden Engelli Çocuklara Ziyaret

Gaziantep'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gaziantep'te engelli çocukları ziyaret etti.

Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulu ile Karataş Özel Eğitim Meslek okullarını ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde öğrenci velileri ve okul idaresi tarafından hazırlanan kutlama etkinliklerine katılım sağlanarak, öğrencilere ve velilerine moral ziyareti gerçekleştirildi.

Ayrıca, ziyaret esnasında öğrencilerin çeşitli müzik enstrümanları çalarak yaptıkları eğlencede, öğrencilere eşlik eden polisler, çocuklar ile birlikte oyunlar oynadı. - GAZİANTEP