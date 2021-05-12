Polislerden duygulandıran ziyaret
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Polislerden duygulandıran ziyaret

Polislerden duygulandıran ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce'de polis ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Düzce'de polis ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Polisleri hediyeler ile birlikte karşılarında gören şehit yakınları ise duygusal anlar yaşadı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizasyonu ile Ramazan Bayramı öncesinde Düzce'deki şehit yakınlarını ziyaret ederek, hediyeler verdiler. Korona virüs sebebiyle şehit yakınlarının evlerinin önünde gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Ekipleri, 2015 yılında Silopi Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevliyken terör örgütü ile girdikleri çatışmada şehit olan Mustafa Yahya Mertcan'ın babası Halit Mertcan ile 16 Temmuz 2017 yılında Uşak'ta şehit olan Polis memuru Ramazan Bülbül'ün eşi Ayşegül Bülbül'ü ziyaret ettiler. Ziyarette şehit ailelerine çeşitli hediyeler veren polislere şehit yakınları da teşekkür etti.

Polisleri hediye ile karşısında gören Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Yahya Mertcan'ın babası Halit Mertcan, polislere teşekkür ederek, "Vatan sağ olsun" dedi. - DÜZCE

Polislerden duygulandıran ziyaret
Polislerden duygulandıran ziyaret
Polislerden duygulandıran ziyaret
Polislerden duygulandıran ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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