Polislerden "drone" ile trafik denetimi

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesinde "drone" eşliğinde denetim yapıldı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde şüpheli araçlar üzerinde uygulama gerçekleştiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da ilk kez uygulanan "drone" eşliğinde çalışmalarına başladı. 2 polis memuru kaldırdıkları dronelar ile araç trafiğini havadan takip ederek, şüphelendikleri araçları telsizden çevirme noktasında bulunan trafik polislerine bildirdi. Plakaları alınan araçlar çevirme noktasında durdurularak tek tek incelemeye alındı. Evraklarda eksiği bulunan araçlara ise cezai işlem uygulandı.

Sürücüler ise Ramazan Bayramı öncesinde trafik düzenin sağlanması ve huzurlu bir seyahat için yapılan bu uygulamayı yerinde buldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Akar, "Bize tahsis edilen drone ile, zaman zaman meydana gelen kazalarda çalışmalarımızı yapıyorduk. Ancak Ramazan Bayramı nedeniyle drone ile olan uygulamamızı arttırmış olduk. Tedbirlerimizi daha sıkı hale getirdik. Biz yaptığımız bu uygulama ile vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Şuan drone ile Samsun'da ilk kez trafik uygulaması yapıyoruz. Verimli de oluyor" dedi.