Polislerden çocuklara bayrak ve çikolata Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emniyet güçleri çocuklara çikolata verip Türk bayrağı hediye etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emniyet güçleri çocuklara çikolata verip Türk bayrağı hediye etti.

Polis ekipleri yaptığı denetimler sırasında, evlerinin önünde ve bahçesinde gördükleri çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çikolata ikram etti. Ekipler, Türk bayrağı hediye ederek onların bayram coşkusuna da ortak oldu.

Denetimler sırasında polisin ilk gördüğünde ayakkabısı olmayan bir çocuk ile kardeşine ayakkabı hediye edildi. Öte yandan aileye kaymakamlık tarafından sosyal yardım sağlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA