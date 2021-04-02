Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı
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Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak, kurallara uymaları konusunda anonslu uyarılarda bulunuldu.

Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak, kurallara uymaları konusunda anonslu uyarılarda bulunuldu.

Adıyaman'ın yüksek riskli iller kategorisinden yer almasından dolayı, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından trafik araçlarıyla şehir merkezindeki caddelerde anonslu uyarı yapıldı. Yapılan uyarı onslarında, "Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi.

Polis memurları daha sonra ise ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara broşür dağıtarak maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu.

Polis ekiplerinin uygulamalarından memnun kalan vatandaşlar, emniyet personellerine salgınla mücadele kapsamında gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı
Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı
Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı
Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı
Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU

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