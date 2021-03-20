Polislerden Bilal Emin'e 8'inci yaş günü sürprizi
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Polislerden Bilal Emin'e 8'inci yaş günü sürprizi

20.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:59
Polislerden Bilal Emin'e 8'inci yaş günü sürprizi

ADIYAMAN'da, 155'i arayan Abdurrahman Suat Sucu, polisleri çok seven oğlunun doğum günü olduğunu belirterek, sürpriz yapılması talebinde bulundu.

ADIYAMAN'da, 155'i arayan Abdurrahman Suat Sucu, polisleri çok seven oğlunun doğum günü olduğunu belirterek, sürpriz yapılması talebinde bulundu. Bunun üzerine pasta alan polisler, gittikleri evde Bilal Emin'in 8'inci yaş gününü kutladı.

Polisleri çok seven ve 8 yaşına giren Bilal Emin Sucu'nun babası Abdurrahman Suat Sucu, 155'i arayarak, oğlunun doğum günü olduğunu ve sürpriz yapılırsa çok mutlu olacaklarını söyledi. Bunun üzerine ekipler, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki eve pastayla gidip, küçük çocuğun doğum gününü kutladı. Oyuncak polis arabasının da hediye edilmesiyle mutlu olan Bilal Emin, daha sonra polislerin kullandığı motosikletle tur attı.

Oğlunun mutlu olmasıyla çok sevinen Abdurrahman Suat Sucu, "Dün emniyet müdürlüğümüze başvurdum. Oğlumun doğum günü var, dedim. Çok mutlu olacağını düşündüm; onlar da bizi kırmadılar, çocuğumu sevindirdiler. Allah da onları sevindirsin" dedi.Bilal Emin Sucu da çok mutlu olduğunu belirterek, polis olmak istediğini söyledi.

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Polislerden Bilal Emin'e 8'inci yaş günü sürprizi
Polislerden Bilal Emin'e 8'inci yaş günü sürprizi
Polislerden Bilal Emin'e 8'inci yaş günü sürprizi
Polislerden Bilal Emin'e 8'inci yaş günü sürprizi
Polislerden Bilal Emin'e 8'inci yaş günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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