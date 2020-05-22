Polislerden Afgan çocukları sevindiren yardım KARS'ta, iki polis memuru, Ramazan Bayramı öncesi Afganistan uyruklu çocuklara bayramlık yardımı yaptı.

KARS'ta, iki polis memuru, Ramazan Bayramı öncesi Afganistan uyruklu çocuklara bayramlık yardımı yaptı. Yeni ayakkabı ve oyuncaklarını alan çocuklar sevinç çığlıkları attı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, isimlerinin açıklamasını istemeyen iki polis memuru, maaşları ve arkadaşlarının desteğiyle topladıkları paralarla Paşaçayırı yolundaki harabe evlerde yaşam mücadelesi veren Afgan göçmenlere bayram öncesi yardım yapmaya karar verdi. Bir süre önce mahalledeki çocukların beden ölçülerini alan polis memurları, aldıkları malzemeleri kendi araçlarıyla Afganistan uyrukluların yaşadığı bölgeye getirdi. İki polis, daha önceden belirledikleri elbise ve ayakkabıları tek tek dağıttı.

Polis memurları, çıplak ayaklarıyla gezinen çocuklara yeni ayakkabılarını giydirdi. Ayakkabılarını giyerek birbirlerine gösteren çocuklar sevinçlerini çığlık atarak gösterdi. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen polis memurları, ihtiyaçlarını tespit ederek ayrıldı.

Bayram öncesi getirilen hediyelerle yüzleri gülen çocuklar polis memurlarını el sallayarak uğurladı.

Kaynak: DHA