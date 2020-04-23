Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi
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Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan kız çocuğunun hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de doğum gününü kutladı.

23.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:47
Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan kız çocuğunun hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kent genelinde 7-12 yaş grubunda olan 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz yaptı. Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan Buğlem isimli kız çocuğu giydiği polis kıyafetlerinin ardından kapıda gördüğü polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Polisleri ellerinde pasta ile gören Buğlem, bir süre sonra alkışlar eşliğinde mumları üfledi. Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un selamlarını da ileten ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayarak hediye takdiminde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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