Polislerden 13 yaşındaki Hicret'e doğum günü sürprizi
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Tuşba, Van, Güncel

Polislerden 13 yaşındaki Hicret'e doğum günü sürprizi

Van'ın Tuşba ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 13 yaşındaki hasta çocuğa, polisler doğum günü sürprizi yaptı.

20.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:52
Polislerden 13 yaşındaki Hicret'e doğum günü sürprizi

Van'ın Tuşba ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 13 yaşındaki hasta çocuğa, polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyüzümü Mahallesi'nde oturan Muhabbet Saymaz, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak Hodgkin Lenfoma (Lif hastalığı) ve ataksi telenjiektazi hastası 13 yaşındaki kızı Hicret'in doğum gününü kutlamak istediğini söyledi.

Kızını yalnız bırakıp dışarı çıkamadığını ileten Saymaz, polis ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine doğum günü pastası hazırlayıp hediye alan Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek ekipleri, Hicret'in evine gelerek doğum gününü kutladı.

Anne Saymaz, ekiplere ilgileri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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