Polisler YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu
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Polisler YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu

Mersin'de polis ekipleri, kimliğini kaybeden ya da evde unutan veya kimliğinde fotoğraf bulunmayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilmesi için yardıma koştu.

28.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:44

Mersin'de polis ekipleri, kimliğini kaybeden ya da evde unutan veya kimliğinde fotoğraf bulunmayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilmesi için yardıma koştu.

Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Bejna Uçar, YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ailesiyle sınava gireceği Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Yerleşkesi'ne geldi.

Kimliğini kaybettiğini anlayan Uçar, ağlayarak polis ekiplerinden destek istedi.

Bunun üzerine trafik polisi Özhan Eryılmaz, motosikletiyle Uçar'ı önce fotoğrafçıya ardından da Nüfus Müdürlüğüne götürdü.

İşlemleri tamamlanan Uçar, sınavın başlamasına 3 dakika kala salona girdi.

Sınavın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Bejna Uçar, kimliğini kaybettiğini anlayınca ağlamaya başladığını söyledi.

Rüyasında, hatasından dolayı sınava geç kaldığını gördüğünü aktaran Uçar, şöyle devam etti:

"Sınava giremeyeceğime inanıyordum. Özhan abi motosikletle fotoğrafçıya ve Nüfus Müdürlüğüne götürdü. İşlemleri tamamladık. Sınava 3 dakika kala yetişebildim. Çok değişik bir anıydı. Daha önce motosiklete binmemiştim. Ben yetiştirebileceklerine inanmıyordum. Hızlı bir şekilde geldik ve yetiştik. Sınavım güzel geçti. Bu yardımın hayatımda çok büyük yeri olacak. Trafik polislerine sevgim arttı. Tüm polis teşkilatına teşekkür ediyorum. O olmasaydı giremeyecektim. Akşam rüyamda kendi hatamdan dolayı geç kalıyordum. Bu da benim hatamdı ama rüyam gerçek oldu."

Anne Polihan Algül de polisin desteğinin gurur verici olduğunu belirterek, "Panik ve stres yaşadık. Ben pes etmiştim. Giremeyeceğini düşünüyordum. Sonrasında kızımı nasıl teselli edeceğimi düşünüyorken bir baktım geldiler. Müthiş bir duyguydu. Çok büyük fedakarlıktı." diye konuştu.

Tarsus ilçesinde ise nüfus cüzdanını evinde unutan ve kimliğinde fotoğraf bulunmayan öğrenciler için polis ekipleri adeta seferber oldu.

Ergenekon Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesinde sınava girecek Halil Tanrıverdi, kontrol sırasında nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmadığı için sınava alınamayacağı bildirilince okulda görevli polislerden yardım istedi.

Polis ekipleri de Tanrıverdi'yi ekip aracına alarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürdü.

Burada nüfus kayıt örneği çıkartan Halil Tanrıverdi, ekip aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.

Nüfus cüzdanını evde unutan, aynı okulda sınava girecek bir başka öğrencinin yardımına da polis ekipleri koştu.

Ekip aracıyla evine götürülen öğrenci, kimliğini alarak sınava yetiştirildi.

Polisler YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu

Kaynak: AA

Manşet

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