Polisler yaşlıları unutmadı

Mersin Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevindeki yaşlılar ile şehit annelerini ziyaret etti.

Mersin Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevindeki yaşlılar ile şehit annelerini ziyaret etti. Ziyarette polisler, yaşlılarla sohbet ederek, karanfil verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıların gönüllerini hoş tutmak, onların istek ve beklentilerini yerine getirmek için Toroslar ilçesinde bulunan Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi ile şehit annelerini ziyaret etti. Yaşlılarla ile keyifli sohbet eden polisler, onlara çeşitli hediyeler ve karanfil verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar, kendilerini ziyarete gelen polislere teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı