Polisler yaşlılara çifte bayram yaşattı Uşak'ta polis ekipleri, sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara çiçek vererek bayramlarını kutladı.

Uşak'ta polis ekipleri, sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara çiçek vererek bayramlarını kutladı. Polislerin çiçek jesti karşısında mutluluğu yüzlerine yansıyan yaşlı vatandaşlar, çifte bayram yaşadıklarını dile getirip polislere teşekkür ettiler.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 6 saatliğine kaldırıldı. Bunun üzerine Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yaşlı vatandaşları mutlu etmek amacıyla kendilerine çiçek hediye ederek bayramlarını kutladı. Görev başındaki ekipler kentteki en işlek cadde İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere pek çok yerde sokağa çıkan yaşlılara adeta çifte bayram yaşattı. Çiçek hediyesi karşısında oldukça sevinen vatandaşların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Hediye karşısında mutluluğunu dile getiren Hasan Alcıl, "Çok şükür bugün mutluyuz, iki bayramı birden yapıyoruz. Hem Ramazan Bayramı hem de dışarı çıkabiliyoruz. Allah devletimize ve milletimize birlik, beraberlik versin. Aylıklara çıkamıyoruz, polislerimiz aylıklarımızı evimize kadar getirip teslim ediyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar, Allah onlardan razı olsun" dedi.

Polislerin jesti karşılığında şaşkınlığını gizleyemeyen Meryem Alcıl ise, "Biraz havamızı alalım, yürüyüş yapalım dedik. Polisler olmasa halimiz harap. Bize bugün çifte bayramı yaşattılar" şeklinde konuştu.

"Görevimiz yaşlıların gönüllerini almaktır"

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ise bugünün anlam ve önemine ilişkin verdiği mesajda şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağı kapsamında bütün gücünüz ve vazifenizle devletimizin bize verdiği vazifeleri icra ederken bugünün Ramazan Bayramı olması dolayısıyla bizlere özel bir görevin düştüğünü değerlendiriyorum. Bu görev, 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokaklara çıktıkları esnada onların gönüllerini almaktır. Bu amaçla motorize ve yaya unsurlarımızla, vermiş olduğumuz çiçekleri büyüklerimize takdim edip onlarla hal hatır olmanızı, bayramlarını kutlamanızı devletimiz ve milletimiz adına selam ve sevgilerimizi iletmenizi rica ediyor ve tekrar bayramınızı tebrik ediyorum." - UŞAK

Kaynak: İHA