Polisler, Yaralı Buldukları Leyleği Tedavi Ettirdi

ADANA'nın Feke ilçesinde görev yapan polis memurları, yolda buldukları yaralı leyleği tedavi ettirdi.

Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, mesai bitiminde Kozan'daki evlerine gitmek için yola çıktı. Polisler yol kenarında yaralı bir leylek görünce hemen araçlarından indi. Yaralı leyleği alıp, Feke'ye geri döndüler. Burada bir veterinere götürülen ve sağ kadında saçma yarası olduğu belirlenen leylek, ilk tedavisinin ardından polisler tarafından Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Yaban Hayatını Kuruma ekiplerine teslim edildi. Leylek buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

- Fekeadana

Kaynak: DHA