Polisler yaptıkları uygulamada iki saatte 212 araç kontrol edildi

02.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:55

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin Düzce Valiliği kavşağında yaptığı iki saatlik uygulama sonucunda motosiklet ve otomobil olmak üzere 212 araç kontrol edildi. Kontroller sonrası 18 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri Düzce Valiliği kavşağında hem otomobiller hem de motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar sonucunda 212 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 3 sürücü belgesiz, 2 abart egzoz, 7 muayenesiz araç, 5 teknik değişiklik, 1 yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücüsü olmak üzere 18 araca 27 bin 215 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 9 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA