Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
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Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Yunuslar yangının büyümesini engelledi Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yunuslar yangının büyümesini engelledi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Devriye gezen Polis ekiplerinin dikkati üzerine yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 23.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Tetik sokakta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başladığı sırada şans eseri sokaktan geçen Yunus ekipleri, yangını görüp İtfaiyeye haber verdiler. O sırada yangın zemin kata yayıldı. Yangın yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek üst katlara sıçramadan kontrol altına aldılar. 1 saat süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonucu imalathanenin zemin katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi
Son dakika haber: Yunuslar yangının büyümesini engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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