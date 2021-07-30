Polisler yangını büyümeden söndürdüler
Polisler yangını büyümeden söndürdüler Bursa'nın İnegöl ilçesinde Polis ekipleri devriye atarken gördükleri çalılık alan yangınını, yangın tüpleriyle büyümeden söndürdüler.
Polisler yangını büyümeden söndürdüler
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Polis ekipleri devriye atarken gördükleri çalılık alan yangınını, yangın tüpleriyle büyümeden söndürdüler.
Bursa-Ankara yolu İnegöl'ün Çitli mahallesi Kavşağı mevkisinde otluk alanda başlayan yangına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.
Alevlere polis yangın tüpüyle müdahale etti.
Zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önlerken soğutma çalışmaları itfaiye tarafından yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı