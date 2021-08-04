Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor
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Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor

Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor Marmaris'te orman yangınları devam ederken hem asayiş hem trafik hem de yangın söndürme mücadelesine tam destek veren polisler yanan evlerdeki evcil hayvanları da kurtarıyor.

Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor

MUĞLA - Marmaris'te orman yangınları devam ederken hem asayiş hem trafik hem de yangın söndürme mücadelesine tam destek veren polisler yanan evlerdeki evcil hayvanları da kurtarıyor. Özellikle tahliye edilen yerleşim yerlerinde tehdit altında ya da yanan evlerde buluna evcil hayvanları Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kurtarmaya devam ediyor.

Marmaris'e 28 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınında 155 polis ihbar hattını arayan bir vatandaş yangının evine ulaştığını, içeride beslediği hayvanları kurtaramadığı bildirdi. Marmaris'ten yola çıkan bir polis otosu vatandaşın evine gelerek iki odasında bulunan kafesler içindeki bülbül ve kanarya gibi 200 çeşit kuş ile bir köpeği çıkarttı. Hayvanlar ekip otosuna alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra ev alevlere teslim oldu. Gönderilen polis TOMA'ları su püskürterek yangına müdahale etti.

Yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar belediye veterinerlik hizmetlerine teslim edildi.

Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor
Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor
Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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