Polisler Vatandaşlara Broşür Dağıttı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığı önleme çalışmaları kapsamında broşür dağıttı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hırsızlık ve dolandırıcılık mağduru olmaması için suçu önleme faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kentin değişik noktalarında yürütülen çalışma kapsamında hırsızlık ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Ekipler, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirdi ve uyardı.