Polisler Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı
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Polisler Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı

10.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:51
Polisler Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir olaya giden polis ekibi kaldırım üzerindeki Türk Bayrağı yerden kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir olaya giden polis ekibi kaldırım üzerindeki Türk Bayrağı yerden kaldırdı. Polisin bu davranışı vatandaşın takdirini topladı.

Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1970 sokak üzerindeki bir olaya giden Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi yerde köpükten yapılmış Türk Bayrağı'nı fark etti. Bayrağı yerden alarak kaldırım üzerindeki elektrik panosunun üzerine bırakan ekip daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polisler yaptıkları bu hareket ile gönülleri fethetti. Bayrağın bir apartmanda yapılan tadilatın ardından apartmanın dışına yapıştırılacağı ve boyanması için yere konulduğunu öğrenildi. - AYDIN

Polisler Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı
Polisler Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı
Polisler Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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