Polisler sosyal mesafe konusunda uyardı
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Polisler sosyal mesafe konusunda uyardı

Nizip ilçesinde polis ekipleri, normalleşme süreci kapsamında vatandaşları, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.

Polisler sosyal mesafe konusunda uyardı
16.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:40

Nizip ilçesinde polis ekipleri, normalleşme süreci kapsamında vatandaşları, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen normalleşme süreci ile ilgili çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği uygulamada salgın nedeniyle kontrollü sosyal hayat döneminde maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe ve el temizliğine önem verilmesi konusunda toplu taşımacılık yapan araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Park ve yeşil alanlarda oturan vatandaşlara da uyarıda bulunan polis ekipleri, ayrıca banka önlerinde sıra bekleyenler ile yaya olarak gezenlere de gerekli uyarıları yaparak salgının yayılma nedenleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Daha sonra ilçe merkezinde araçla devriye görevi yapan ekipler, burada da megafonla uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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