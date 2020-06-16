Polisler sosyal mesafe konusunda uyardı Nizip ilçesinde polis ekipleri, normalleşme süreci kapsamında vatandaşları, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.

Nizip ilçesinde polis ekipleri, normalleşme süreci kapsamında vatandaşları, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen normalleşme süreci ile ilgili çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği uygulamada salgın nedeniyle kontrollü sosyal hayat döneminde maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe ve el temizliğine önem verilmesi konusunda toplu taşımacılık yapan araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Park ve yeşil alanlarda oturan vatandaşlara da uyarıda bulunan polis ekipleri, ayrıca banka önlerinde sıra bekleyenler ile yaya olarak gezenlere de gerekli uyarıları yaparak salgının yayılma nedenleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Daha sonra ilçe merkezinde araçla devriye görevi yapan ekipler, burada da megafonla uyarıda bulundu.

Kaynak: AA