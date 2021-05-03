Polisler sokak kısıtlamasında hayvanları besledi
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Polisler sokak kısıtlamasında hayvanları besledi

Polisler sokak kısıtlamasında hayvanları besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında.

Niğde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli ile yunus polislerince, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yaşam alanları tespit edilerek yiyecek bırakıldı. - NİĞDE

Polisler sokak kısıtlamasında hayvanları besledi
Polisler sokak kısıtlamasında hayvanları besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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