Polisler, sokak hayvanlarını doyurdu
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Polisler, sokak hayvanlarını doyurdu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde görev yapan polisler, kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını doyurdu.

12.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:01
Polisler, sokak hayvanlarını doyurdu

ELAZIĞ'ın ilçesinde görev yapan  polisler, kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını doyurdu.

Karakoçan İlçe 'nde görevli polisler, sokak hayvanlarının soğuk havada  mağdur olmamaları için kendi imkanlarıyla mama satın aldı. Aldıkları mamaları, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere dağıtan polisler, kar yağışı ve soğuk havalarda hayvanların yiyecek bulmakta zorladıklarını ve bu zorlu kış şartlarında mağdur olmamaları için böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.

 


Kaynak: DHA
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