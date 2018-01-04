Polisler Soba Zehirlenmeleri İçin Harekete Geçti

SAMSUN (İHA) – Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, soba zehirlenmelerine karşı halkı bilinçlendirdi.



Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, soba facialarının önüne geçebilmek için seminer verdi. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri adına vatandaşlara hitap eden Komiser Volkan Saral, "İlimizde her yıl özellikle kış aylarında vatandaşlarımız soba, kombi ve şofben zehirlenmelerine maruz kalmaktadır. Bazı vatandaşlarımız bu karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybederken bazıları ise sakat kalmaktadır. Bu kapsamda Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçerek, yapılan çalışmalar konusunda bilgi alınmış, koordineli çalışmak için gerekli planlamalar yapılmıştır. Karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak 'Emniyette olun, yaşam çizgisini koruyun' sloganı ile seminerler vererek vatandaşlarımızın bilinçlenmesini amaçladık" dedi.



Ardından soba zehirlenmeleriyle ilgili bilgi aktaran Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dr. Özlem Çakır, vatandaşlara seminer verdi. - SAMSUN