Polisler, parkta çocuklarla birlikte oyun oynadı
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Polisler, parkta çocuklarla birlikte oyun oynadı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında getirilen serbestlikle sokağa çıkan çocuklarla oyun oynadı.

10.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:29

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında getirilen serbestlikle sokağa çıkan çocuklarla oyun oynadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, "Temiz insan, temiz Merzifon, virüssüz Türkiye" sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında ebeveynleri eşliğinde sokağa çıkan çocuklara maske, top, ip ve broşür dağıttı.

Çanakkale ve Mehmet Akif Ersoy parklarında bir grup çocuğun oyun oynadığını gören polisler, yanlarına gitti.

Çocuklarla top oynayan polisler, salıncak ve kaydırak keyiflerine de ortak oldu.

Polisler, çocuklara ve ebeveynlerine maske takılması, sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesini içeren bilgilendirici broşür de verdi.

Parkta oyun oynayan çocuklardan Melike Büyüköztürk, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Büyüköztürk, "Polis amcalar top, maske, broşür dağıttı. Birlikte keyifli zaman geçirdik. Dışarıya çıktığımız için çok mutluyuz." dedi.

Polisler, parkta çocuklarla birlikte oyun oynadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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