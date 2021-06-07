Polisler, öğrencilere maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı
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Polisler, öğrencilere maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de ortaokul ve lise öğrencileri de okullarına kavuştu.

Türkiye'de ortaokul ve lise öğrencileri de okullarına kavuştu. Polis ekipleri Sarıyer'de yüz yüze eğitime başlayan öğrenci ve ailelere korona virüs kurallarını hatırlatarak, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

İlk okul ve ana okullu öğrencilerinin ardından orta okul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı. Sarıyer Poligon Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu aileleriyle gelen öğrenciler, okula alındı. Bu sırada polis memurları da öğrenci ve ailelere korona virüs kurallarını hatırlattı. Polisler çocukları ve aileleri "altın kural dediğimiz maske, mesafe ve hijyen üçlüsüne dikkat etmeliyiz" diye uyardı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Polisler, öğrencilere maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı
Polisler, öğrencilere maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı
Polisler, öğrencilere maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı
Polisler, öğrencilere maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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