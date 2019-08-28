Polisler leblebici, simitçi kılığında dolandırıcılık şebekesini çökertti

28.08.2019 12:16

Amasya ve Merzifon Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişilik dolandırıcılık şebekesini leblebici ve simitçi kılığına girerek 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı şafak operasyonuyla yakaladı.



Geçtiğimiz Nisan ayında telefonda kendisini savcı olarak tanıtarak 88 yaşındaki N.Ç.'yi çeşitli tarihlerde 7 kez dolandıran ve 200 bin TL değerinde parasını, 230 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyasını poşet içerisinde alan İ.F. ve M.T, bahçıvan operasyonu kapsamında Merzifon ilçesi Ticaret Parkı'nda suçüstü yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı. Diğer şebeke üyelerinin tespiti amacıyla 4 ay boyunca Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin teknik çalışmaları ve simitçi, leblebici kılığına girerek yaptıkları fiziki takip neticesinde 2'si Samsun, 3'ü ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ikamet eden 5 şebeke üyesi tespit edildi. Eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda 5 zanlı yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok telefon ve GSM hattı ile 1 adet telsiz ele geçirildi. Yakalanarak Amasya'ya getirilen F.K., H.T., B.B. ve Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA