Polisler koronavirüse karşı maske ve eldivenle uygulama yaptı
Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında maske ve eldiven kullandı.
17.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:08
Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında maske ve eldiven kullandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında yaptıkları sabit uygulamalarda koronavirüs tedbiri aldı.
Maske ve eldiven kullanan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlardaki vatandaşların GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrollerini hijyen kurallarına uyarak yaptı.
Ekiplerin, her araç kontrolünün ardından ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.
Vatandaşlar da alınan önlemlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Polisler koronavirüse karşı maske ve eldivenle uygulama yaptı