Polisler, Kayıplara Karışan YouTuber'ı Ararken Kimliği Belirsiz Bir Ceset Buldu

Etika isimli YouTuber'ın kaybolmasından sonra genci arayan polisler, New York East River'da bir cesetle karşılaştı. Cesedin kimliğinin şu an için tespit edilmediği ve soruşturmanın devam edildiği de bildirildi.

Gerçek ismi Desmond Amofah olan 29 yaşındaki YouTuber, altı gün önce kayıplara karışmıştı. Nintendo Switch oyun konsolu da dahil olmak üzere kendisine ait eşyalarsa Manhattan Köprüsü üzerinde bulundu. YouTuber'ın kaybolmadan önce intihar hakkında konuştuğu 8 dakikalık bir YouTube videosu paylaştığı da biliniyor.

2012 yılında YouTube'a katılan Amofah, Nintendo ürünlerini ya da oyunlarını incelediği videolarıyla tanınıyor.

Son zamanlarda sosyal medyanın kendisine sorunlar çıkarttığından bahseden ve takipçilerini sosyal medyayı fazla kullanmaması yönünde uyaran Amofah, "Sosyal medya size hayatınızın nasıl olmasını istiyorsanız onun görüntüsünü sunuyor ancak siz de olduğunuzdan fazlası olmaya çalışabiliyorsunuz. Sosyal medya beni ele geçirdi" açıklamalarında bulunmuştu.

YouTuber'ın Twitch kanalı silinmiş olsa da Twitter ve Instagram hesapları hâlâ açık durumda.