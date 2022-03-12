POLİSLER KAPANAN YOLU KÜREKLERLE TUZ ATARAK AÇTI

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunda dün akşam başlayan yoğun kar yağışı gece etkisini kaybetti. Ancak sabah buzlanan yolda tuzlama çalışması yapılmayınca araçlar yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri ellerine aldıkları küreklerle karayolunun buzlanan bölümüne tuz atarak yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu kapanan yolu açmayı başardı.

Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, başta yüksek kesimlerde olmak üzere ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkiinde kaza yapan ya da yolda kalan araçlar nedeniyle yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçları iterek kenara çekmeye çalıştı. Kayarak kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı.

Kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin ardından karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Dün saat 20.00 sıralarında kapanan karayolu yapılan çalışmaların ardından saat 24.00 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı.

KAPANAN KARAYOLUNU POLİSLER KÜREKLE TUZ ATARAK AÇTI

Bugün sabah saatlerinde ise eksi 7 dereceye varan soğuk hava nedeniyle karayolunun Cankurtaran mevkiinde buzlanma oluştu. Karayolundan sorumlu olan müteahhit firmanın tuzlama çalışması yapmaması nedeniyle araçlar yolda kalınca, yol tekrar ulaşıma kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gelen trafik polisleri ellerine kürekler alarak buz tutan yerlere ve patinaj yapan tırların tekerleklerinin altına tuz attı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu karayolu tekrar ulaşıma açıldı.