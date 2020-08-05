Polisler İstiklal Caddesi'nde KADES'i tanıttı
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Polisler İstiklal Caddesi'nde KADES'i tanıttı

Polisler İstiklal Caddesi'nde KADES'i tanıttı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinden KADES farkındalığı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında...

05.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:03

Polisler İstiklal Caddesi'nde KADES'i tanıttı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinden KADES farkındalığı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bilgilendirme broşürü dağıttı. Polis ekipleri bilgilendirme yaptığı kadınlara karanfil de verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıttı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler ve karanfiller kadınlara verildi. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiğini belirten polis memuru, "İstanbul İl Emniyet Müdürümüzün emriyle, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünden geliyoruz. Kadınlarımız için KADES adlı bir uygulamamız var. Bu uygulama kadına karşı her türlü şiddeti engellemek için kadınlarımıza hazırlığımız bir proje. Akıllı telefonlarınıza bu uygulamayı indirdikten sonra, uygulama üzerinde bulunan acil arama butonuna bastığınız zaman, konumunuz tespit edilerek beş dakika içerisinde olaya müdahale edip yaşadıkları zor durumdan kurtarıyoruz" dedi.

KADES uygulamasını olumlu bulan bir vatandaş, "Uygulamayı çok güzel bulduk. Daha önceden haberimiz yoktu. Yeni haberimiz oldu. Böyle uygulamaların devamlı olması gerekir. Devletimizden Allah razı olsun. Bu tür uygulamalar her zaman gerekli" diye konuştu.

Polisler İstiklal Caddesi'nde KADES'i tanıttı

Kaynak: İHA

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